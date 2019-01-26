Jovem é socorrida pelo Corpo de Bombeiros após ser atacada por cão em Anastácio

Perigo
Ela foi levada para o hospital para receber atendimento médico, em razão do risco de transmissão de doenças
Jovem de 19 anos precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros depois de ser mordida por cão vira-lata na região da Vila Pedreira, em Anastácio. A vítima disse que seguia pela Rua Pedroso Alagues, quando foi atacada pelo animal e mordida em uma das mãos.
Ela foi levada para o hospital para receber atendimento médico, em razão do risco de transmissão de doenças. Pela manhã, a equipe do O Pantaneiro foi ao local e flagrou vários cães soltos na rua, em situação vulnerável, oferecendo riscos a eles e a pedestres.
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Saúde
Formação promovida pela Sesau reuniu profissionais da saúde bucal da rede municipal; atividade aconteceu no auditório da ESF da Estevão
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
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