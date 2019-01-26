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Jovem é socorrida pelo Corpo de Bombeiros após ser atacada por cão em Anastácio

Ela foi levada para o hospital para receber atendimento médico, em razão do risco de transmissão de doenças

Renan Nucci

Publicado em 26/01/2019 às 11:26

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Jovem de 19 anos precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros depois de ser mordida por cão vira-lata na região da Vila Pedreira, em Anastácio. A vítima disse que seguia pela Rua Pedroso Alagues, quando foi atacada pelo animal e mordida em uma das mãos.

Ela foi levada para o hospital para receber atendimento médico, em razão do risco de transmissão de doenças. Pela manhã, a equipe do O Pantaneiro foi ao local e flagrou vários cães soltos na rua, em situação vulnerável, oferecendo riscos a eles e a pedestres.

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