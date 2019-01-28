Homem de 52 anos é assassinado com pelo menos três tiros no sofá de casa em Anastácio

Violência
Crime aconteceu na noite de ontem (27)
Ismael Ferreira de Matos, mais conhecido como “Curimba”, 52 anos, foi assassinado com pelo menos três tiros na noite de ontem (27) dentro da própria casa na Rua Tenente Valério em Anastácio.
Conforme testemunhas, a vítima estava deitada no sofá da sala quando um motociclista parou em frente a imóvel, desceu e invadiu a casa. Na sequência, o homem disparou contra “Curimba” e depois fugiu.
A motivação para o crime ainda não foi informada. A princípio o assassino estava em um moto Honda Bros.
Adoção responsável
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Saúde
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