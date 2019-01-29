Assassinato em Anastácio tem características de pistolagem

Execução
Este tipo de crime é comum da fronteira entre Mato Grosso do Sul e Paraguai
O assassinato de Ismael Ferreira de Matos, mais conhecido como “Curimba”, 52 anos, tem características semelhantes ao crime de pistolagem, informou a Policia Civil nesta terça-feira (29). Este tipo de crime é comum da fronteira entre Mato Grosso do Sul e Paraguai.
Foi apurado que, nenhum pertence da casa ou mesmo dinheiro da vítima foram levados pelos atiradores após o crime. O fato, leva a hipótese de execução. Pelo crime, ninguém foi preso ainda.
Ismael foi assassinado no domingo (27) com pelo menos três tiros dentro da própria casa na Rua Tenente Valério em Anastácio.
Conforme testemunhas, a vítima estava deitada no sofá da sala quando um motociclista parou em frente a imóvel, desceu e invadiu a casa. Na sequência, o homem disparou contra “Curimba” e depois fugiu.
A motivação para o crime ainda não foi informada. A princípio o assassino estava em um moto Honda Bros.
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