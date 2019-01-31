Soldado do Exército fica ferido após cair de moto em Anastácio

Soldado do Exército de 21 anos ficou ferido depois de perder o controle da motocicleta que pilotava e cair. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (31) no cruzamento das Ruas Antônio Leopoldo e índio Neco, no Bairro Santos Drumont, em Anastácio.

O soldado estava com uma Honda Broz vermelha. A suspeita dos bombeiros é de que ele perdeu o controle em um trecho onde há muita areia e cascalho.

Com a queda, a vítima sofreu ferimentos pelo corpo e também pode ter sofrido fratura.

Moradores afirmam que acidentes no trecho são constantes. Na semana passada um casal também ficou ferido em uma queda de moto. Além disso, um ciclista também já se feriu.

Na rua Antônio Leopoldo, esquina com a índio Neco, bairro santos drumont em Anastácio

*Com informações de Francis Leone