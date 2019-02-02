Ex-prefeito de Anastácio fica ferido em acidente na BR-262

O ex-prefeito de Anastácio Douglas Figueiredo ficou ferido após bater a caminhonete que conduzia em uma anta na rodovia BR-262. O acidente aconteceu na noite ontem (2). Além dele, as duas filhas que também estavam no carro ficaram feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o impacto da batida foi muito forte, destruindo toda a parte frontal do veículo. Com isso, o ex-prefeito e as filhas sofreram escoriações pelo corpo e foram socorridos para o Pronto Socorro de Aquidauana.

Lá receberam atendimento e foram liberados.