Ex-prefeito de Anastácio fica ferido em acidente na BR-262

Rodovia
O acidente aconteceu na noite ontem (2)
O ex-prefeito de Anastácio Douglas Figueiredo ficou ferido após bater a caminhonete que conduzia em uma anta na rodovia BR-262. O acidente aconteceu na noite ontem (2). Além dele, as duas filhas que também estavam no carro ficaram feridas.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o impacto da batida foi muito forte, destruindo toda a parte frontal do veículo. Com isso, o ex-prefeito e as filhas sofreram escoriações pelo corpo e foram socorridos para o Pronto Socorro de Aquidauana.
Lá receberam atendimento e foram liberados.
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Saúde
Formação promovida pela Sesau reuniu profissionais da saúde bucal da rede municipal; atividade aconteceu no auditório da ESF da Estevão
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
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