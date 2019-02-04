Após ameaçar esposa, homem é preso com duas armas de fogo em Anastácio

Anastácio
Discussão ocorreu depois que a mulher impediu o marido de dirigir bêbado
Um homem de 57 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso com duas armas de fogo após ameaçar esposa de morte. O caso ocorreu no Loteamento Altos da Cidade, em Anastácio, e a ocorrência foi atendida por equipe da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar.
Conforme a PM, a esposa ligou para o 190 e informou que durante uma discussão com o marido foi ameaçada de morte. No local, a equipe constatou que o bate-boca ocorreu após a mulher não deixar o marido sair de casa com o carro, por estar embriagado.
Questionada se o suspeito teria arma, a mulher não soube responder, mas permitiu que os policiais militares verificassem o interior da residência. Após buscas, os policiais encontraram uma espingarda calibre .22 e uma espingarda calibre 36, ambas municiadas.
Devido ao crime cometido e a fim de resguardar a integridade da mulher, o homem foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia local, juntamente com o armamento, para as providências necessárias.
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