Homem de 51 anos é encontrado inconsciente no trevo de Anastácio

Dopado
O socorro foi chamado por moradores, que viram o homem caído
Homem de 51 anos foi encontrado desacordado na noite de ontem (8), por volta das 23h no trevo de Anastácio.
Segundo os bombeiros, o socorro foi chamado por moradores, que viram o homem caído. No local ele estava inconsciente, mas não apresentava sinais de embriaguez.
A principal suspeita é de que ele foi dopado. O que chama a atenção é de que a carteira dele contendo documentos e R$ 300 além de um celular não foram levados.
Ele foi socorrido para o Pronto Socorro de Aquidauana.
*Com informações de Francis Leone
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Saúde
Formação promovida pela Sesau reuniu profissionais da saúde bucal da rede municipal; atividade aconteceu no auditório da ESF da Estevão
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS