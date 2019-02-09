Homem de 51 anos é encontrado inconsciente no trevo de Anastácio

Homem de 51 anos foi encontrado desacordado na noite de ontem (8), por volta das 23h no trevo de Anastácio.

Segundo os bombeiros, o socorro foi chamado por moradores, que viram o homem caído. No local ele estava inconsciente, mas não apresentava sinais de embriaguez.

A principal suspeita é de que ele foi dopado. O que chama a atenção é de que a carteira dele contendo documentos e R$ 300 além de um celular não foram levados.

Ele foi socorrido para o Pronto Socorro de Aquidauana.

*Com informações de Francis Leone