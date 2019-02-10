Ladrão entra em conveniência pela ventilação e arromba máquina de jukebox

Um comerciante de 45 anos procurou a Polícia Civil depois de ter o estabelecimento furtado neste sábado (9). O ladrão entrou pela ventilação da conveniência e arromba uma máquina jukebox.

Conforme o boletim de ocorrência, a víitma mora aos fundos do comércio e ao abrir a conveniência neste sábado percebeu que a máquina de som jukebox estava arrombada e não havia mais dinheiro na caixa de coleta.

Não houve arrombamento de portas ou janelas, mas o autor entrou por um vão de ventilação que fica no telhado. Marcas dos pés e das mães ficaram na parede. Também foram furtados alguns cigarros e R$ 30 que estavam no caixa.

O caso foi registrado como furto qualificado com abuso de confiança, ou mediante fraude ou escalada e destreza.