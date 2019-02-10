Ladrão entra em conveniência pela ventilação e arromba máquina de jukebox

Anastácio
Todo o dinheiro da coleta da máquina foi levado, além de cigarros e R$ 30 do caixa
Um comerciante de 45 anos procurou a Polícia Civil depois de ter o estabelecimento furtado neste sábado (9). O ladrão entrou pela ventilação da conveniência e arromba uma máquina jukebox.
Conforme o boletim de ocorrência, a víitma mora aos fundos do comércio e ao abrir a conveniência neste sábado percebeu que a máquina de som jukebox estava arrombada e não havia mais dinheiro na caixa de coleta.
Não houve arrombamento de portas ou janelas, mas o autor entrou por um vão de ventilação que fica no telhado. Marcas dos pés e das mães ficaram na parede. Também foram furtados alguns cigarros e R$ 30 que estavam no caixa.
O caso foi registrado como furto qualificado com abuso de confiança, ou mediante fraude ou escalada e destreza.
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