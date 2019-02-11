Procissão e galinhada marcam dia da padroeira de Anastácio

Nesta segunda-feira (11) procissão e galinhada marcam o dia de Nossa Senhora de Lourdes, a padroeira de Anastácio.

A procissão está marcada para ocorrer as 18h30. Logo após, uma missa será celebrada pelo padre Odair.

Encerrando as comemorações, uma galinhada será vendida no salão paroquial, que fica nos fundos da Igreja Matriz de Anastácio, localizada na Rua Joao Ribeiro, 914, no Centro.

*Com informações de Francis Leone