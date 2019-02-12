De Anastácio, sargento do Exército morre em RS após complicações em cirurgia

O sargento do Exército Renrison Oliveira Oruê morreu ontem (11) aos 29 anos em Alegrete, no Rio Grande do Sul. Renrison era de Anastácio, mas havia sido transferido para o RS. Ele tinha operado as amidalas, porém sofreu complicações no pós-cirúrgico.

Segundo familiares, o sargento operou as amidalas, mas os pontos acabaram rompendo, provocando hemorragia. Em seguida, Rerison acabou sofrendo outras complicações e precisou passar por nova cirurgia onde ele não resistiu.

“Rerinho” como era conhecido pela família e amigos era muito querido e sua morte comoveu Anastácio e região, onde sua família reside.

Ainda não há informações sobre o velório.

*Com informações de Francis Leone