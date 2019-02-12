Morre aos 69 anos, o empresário Manoel Gomes da Costa

Morreu na tarde desta terça-feira (12) em decorrência de uma DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), o empresário Manoel Gomes da Costa. Ele era um dos donos da Gomes Materias para Construção e faleceu aos 69 anos.

O óbito foi registrado às 14h e o velório acontece a partir das 19h, na capela nova da Pax de Anastácio.

Seu Manoel deixa dois filhos, Alessandra Góes da Costa de Almeida e Flaviano de Góes da Costa; os netos, Guilherme Góes da Costa de Almeida, Flávia Letícia da Siva Góes, Beatriz da Silva Góes e Júlio César da Silva Góes, além do genro Oscar Alves de Almeida Neto e nora Jacilene R. Da Silva Costa.

O jornal O Pantaneiro lamenta a morte do empresário Manoel Gomes da Costa.