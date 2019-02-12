Morre aos 69 anos, o empresário Manoel Gomes da Costa

Anastácio
Um dos donos da Gomes Materias para Construção, o morador de Anastácio morreu na tarde desta terça-feira
Morreu na tarde desta terça-feira (12) em decorrência de uma DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), o empresário Manoel Gomes da Costa. Ele era um dos donos da Gomes Materias para Construção e faleceu aos 69 anos.
O óbito foi registrado às 14h e o velório acontece a partir das 19h, na capela nova da Pax de Anastácio.
Seu Manoel deixa dois filhos, Alessandra Góes da Costa de Almeida e Flaviano de Góes da Costa; os netos, Guilherme Góes da Costa de Almeida, Flávia Letícia da Siva Góes, Beatriz da Silva Góes e Júlio César da Silva Góes, além do genro Oscar Alves de Almeida Neto e nora Jacilene R. Da Silva Costa.
O jornal O Pantaneiro lamenta a morte do empresário Manoel Gomes da Costa.
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