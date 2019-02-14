Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 10:37

Buscar

Últimas notícias
X

Anastácio

Justiça mantém prisão de filho que maltratava e pegava toda pensão dos pais idosos

Além de ficar com todos os rendimentos da vítimas, o investigado era agressivo com os idosos de 86 e 93 anos

Daniele Valentin

Publicado em 14/02/2019 às 19:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Geraldo José de Moura teve a prisão em flagrante convertida em preventiva durante audiência de custódia em Anastácio, nesta quinta-feira (14). O investigado foi preso ontem (13) por extorsão, maus tratos e apropriação da pensão dos pais, de 86 e 93 anos, mãe e pai, respectivamente. 

Logo após a prisão em flagrante, a Polícia Civil pediu a preventiva para garantir a integridade física das vítimas. Conforme o boletim de ocorrência, o autor foi preso por voltadas 10h, quando fazia compras com o dinheiro dos pais. O genitor estava presente e "apresentava grande temor em relaçaõ ao filho".

O Ministério Público tomou conhecimento do caso e concordou com a manutenção da prisão, que se justifica com as provas materiais e com depoiemtno de testemunhas que confirmam os maus tratos, tendo em vista, que o autor se trata de uma pessoa "bruta", que costuma dizer "quero tal valor e acabou", conforme relatos do genitor.

Uma testemunha relatou que em conversa particular com a idosa descobriu que ela e o marido eram maltratados por Geraldo. Além da agressividade, o filho descuidava da integridade física dos pais e levava todo o dinheiro. Ainda em depoimento, a testemunha contou que os idosos se mostram, completamente, amedrontados com a presença do filho. Os maus tratos acontecem há anos.

Diante das provas e para evitar que as vítimas sofram pressão ou mesmo violência, para não revelarem a verdade em juízo, o juiz Luciano Pedro Beladelli, titular da Comarca de Anastácio converteu a prisão em flagrante em preventiva. em audiência de custódia realizada na tarde desta quinta-feira (14).

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Educação

Professores de Anastácio ampliam práticas de alfabetização e matemática

Publicidade

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

ÚLTIMAS

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Saúde

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Formação promovida pela Sesau reuniu profissionais da saúde bucal da rede municipal; atividade aconteceu no auditório da ESF da Estevão
Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Giovani José da Silva

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo