Justiça mantém prisão de filho que maltratava e pegava toda pensão dos pais idosos

Geraldo José de Moura teve a prisão em flagrante convertida em preventiva durante audiência de custódia em Anastácio, nesta quinta-feira (14). O investigado foi preso ontem (13) por extorsão, maus tratos e apropriação da pensão dos pais, de 86 e 93 anos, mãe e pai, respectivamente.

Logo após a prisão em flagrante, a Polícia Civil pediu a preventiva para garantir a integridade física das vítimas. Conforme o boletim de ocorrência, o autor foi preso por voltadas 10h, quando fazia compras com o dinheiro dos pais. O genitor estava presente e "apresentava grande temor em relaçaõ ao filho".

O Ministério Público tomou conhecimento do caso e concordou com a manutenção da prisão, que se justifica com as provas materiais e com depoiemtno de testemunhas que confirmam os maus tratos, tendo em vista, que o autor se trata de uma pessoa "bruta", que costuma dizer "quero tal valor e acabou", conforme relatos do genitor.

Uma testemunha relatou que em conversa particular com a idosa descobriu que ela e o marido eram maltratados por Geraldo. Além da agressividade, o filho descuidava da integridade física dos pais e levava todo o dinheiro. Ainda em depoimento, a testemunha contou que os idosos se mostram, completamente, amedrontados com a presença do filho. Os maus tratos acontecem há anos.

Diante das provas e para evitar que as vítimas sofram pressão ou mesmo violência, para não revelarem a verdade em juízo, o juiz Luciano Pedro Beladelli, titular da Comarca de Anastácio converteu a prisão em flagrante em preventiva. em audiência de custódia realizada na tarde desta quinta-feira (14).