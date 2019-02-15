Ação conjunta resulta na prisão de casal com cocaína em Anastácio

Drogas
Operação envolveu policiais de Aquidauana e Anastácio
Ação conjunta entre policiais civis de Aquidauana e Anastácio resultou na prisão de um casal por tráfico de drogas ontem (14).
Segundo divulgado pela polícia, após receber denúncias, investigadores dos dois municípios passaram a monitorar uma residência onde estaria ocorrendo negociação de drogas em Anastácio.
Os policiais aproveitaram quando a suspeita saiu da casa em uma motocicleta e tentaram aborda-la, contudo, ela fugiu.
Houve perseguição pelas ruas de Anastácio até Aquidauana, onde em frente o Hospital Municipal ela acabou presa.
Com a mulher a polícia encontrou uma porção de cocaína que somou pouco mais de um quilo. Na residência monitorada, o outro suspeito foi preso. Para a polícia, ele alegou ser quem “passou” a droga para a mulher presa.
Os dois foram presos e levados para a delegacia.
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