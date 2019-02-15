Adolescente é apreendido após furtar Uno e gasolina acabar na BR-262

Anastácio
Jovem disse que levaria carro para Campo Grande
Ação conjunta entre a Equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão de Polícia Militar de Aquidauana e equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental) de Miranda, nesta quinta-feira (14), recuperou um veículo furtado horas antes.
Inicialmente, um homem procurou a Polícia Militar em Miranda, informando que seu veículo, Fiat Uno, cinza, tinha sido furtado na madrugada da frente de sua residência.
Os PMs fizeram buscas na região e por volta do meio dia receberam informação sobre um carro abandonado as margens da rodovia que dá acesso a Anastácio.
No local, equipe da PM encontrou a PMA e juntos abordaram um suspeito que estava no veículo. O homem disse que estava de carona e que o condutor teria ido a Anastácio buscar combustível.
Os policiais militares encontraram um adolescente de 17 anos quilômetros depois, que assumiu ter furtado o veículo. O jovem disse ainda que o levaria a Campo Grande e que o homem no carro, não sabia do furto.
Dadas a circunstâncias, o adolescente e o veículo foram aprendidos, sendo entregues à Delegacia de Polícia Civil.
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