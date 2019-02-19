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Disque-droga

Conselheira tutelar e filho são presos por tráfico de drogas em Anastácio

Jovem de 19 anos fazia as entregas com uma motocicleta Honda Pop

Daniele Valentin

Publicado em 19/02/2019 às 09:30

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 Uma rápida ação desencadeada na noite de ontem (18.02), resultou no fechamento de mais um ponto de venda de drogas, no município de Anastácio. O fato articulado pela equipe de Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar ocorreu as 22 horas, no Bairro jardim Independência.

Com base em denúncias recebidas pela Polícia Militar sobre a grande movimentação de pessoas e veículos na residência citada e outras denúncias relacionadas a venda de drogas a pessoas da região, a guarnição saiu para verificar a veracidade dos fatos e, antes de chegar ao local, se deparou com um dos autores (homem de 19 anos de idade), morador do imóvel, conduzindo uma motocicleta.

Ao perceber que seria abordado, desceu do veículo tentando fugir. Sem sucesso, foi preso logo em seguida com duas porções de maconha que, segundo ele, seriam vendidas a um amigo. Ainda questionado, assumiu ter outras quantias de mesma droga, guardadas em sua residência (a mesma da denúncia).

No local indicado, os policiais militares fizeram contato com a outra moradora do imóvel (mulher de 41 anos de idade), mãe do autor, recebendo dela a informação de que nada de irregular havia ali. Coma sua anuência, a equipe fez buscas nos cômodos e encontrou mais de 04 (quatro) quilos de maconha, divididos em tabletes e uma sacola com 200 gramas de cocaína. Além disso foram encontradas balanças de precisão e recipientes para embalar os produtos em pequenas quantidades.

Frente ao ocorrido, os autores foram presos e as drogas apreendidas, sendo ambos entregues à Delegacia de Polícia local.

(Assessoria de comunicação Social do 7º Batalhão PM)

 

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