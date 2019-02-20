Moradores reclamam de escuridão, roubos e lama em túnel do Jardim Independência em Anastácio

Moradores do Bairro Jardim Independência em Anastácio reclamam de escuridão e ação de criminosos no túnel que dá acesso ao Bairro Cristo Rei. Para tentar resolver a situação e evitar que obras - mal planejadas - continuem sendo feitas, o vereador Dinho Vital (DEM) foi à Brasília apresentar projeto de um viaduto.

A moradora Gislaine Nogueira de Barros, de 25 anos, foi vítima de assalto na última segunda-feira (18), quando voltava do trabalho. Mesmo de bicicleta e com a lanterna do aparelho ligado, a jovem foi abordada pelo criminoso. O autor era moreno e usava camisa listrada.

O morador Genivaldo dos Santos, disse que quando chove fica intransitável. Ele conta que para evitar o transtorno da lama, precisa dar a volta pela rodovia, para ter acesso ao outro bairro.

O jornal O Pantaneiro procurou a Secretaria de Obras de Anastácio, que informou que ainda não há previsão para iniciar a instalação de luz no túnel.

O vereador Dinho Vital (DEM) também critica a estrutura e foi até Brasília para evitar que outra obra seja iniciada.

"Além da falta de luz e insegurança, os moradores sofrem com barro diariamente. O túnel foi feito no mandato do prefeito Nildo meados de 2001. Mal projetado, a estrutura gera transtorno até hoje. Estou em Brasília tentando evitar que mais um buraco desse seja aberto em nossa cidade. Estou solicitando um viaduto na BR-262", explica.

Em seu perfil no Facebook, o vereador publicou o encontro com o deputado federal Dagoberto Nogueira. Ele apresentou o projeto para construção de um viaduto de acesso mais dinâmico e seguro ao Bairro Cristo Rei.

“Solicitei o seu empenho e apoio, pois a nossa região será privilegiada com o início da construção da BR-419 que irá aumentar e muito o fluxo de veículos e caminhões neste trecho da BR-262, precisamos dar melhores condições de tráfego e de segurança aos moradores do Cristo Rei”, disse.