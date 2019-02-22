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Violência

Polícia Militar resgata mulher mantida em ‘Cárcere Privado’ pelo marido em Anastácio

O crime foi descoberto e atendido pelas equipes operacionais por volta das 08h40 de ontem (21), no Bairro Cristo Rei

Daniele Valentin

Publicado em 22/02/2019 às 09:09

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Uma ação conjunta entre as equipes de Radiopatrulha de Anastácio e Aquidauana (7º Batalhão PM), colocaram em liberdade uma mulher de 31 anos, que estava sendo mantida em “cárcere privado” pelo marido de 31 anos. O crime foi descoberto e atendido pelas equipes operacionais por volta das 08h40 de ontem (21), no Bairro Cristo Rei, em Anastácio.

A informação chegou a Central de Operações 190 quando vizinhos suspeitaram que a vítima estava presa em sua própria residência, pelo fato de não a verem mais pelo bairro. Já no local, a suspeita foi constatada quando um dos vizinhos entregou à guarnição de serviço, um bilhete escrito pela própria mulher, com os seguintes dizeres: “… liga pra polícia e faz denúncia anônima dizendo que meu marido está na minha casa”.

Diante dos fatos, os policiais militares verificaram que as portas da casa estavam trancadas e nenhum barulho se ouvia de dentro da residência. Não satisfeitos com a situação apresentada, as guarnições viram pelas frestas de uma das janelas, a movimentação de pessoas dentro da casa. Com isso, usando das técnicas específicas para o caso em questão, os policiais determinaram que o autor se rendesse e, em seguida, entraram no imóvel. Como observado, ali dentro estavam o suspeito e a vítima, que estava amedrontada.

A mulher ainda disse aos policiais que, de dentro da residência, ambos perceberam a chegada da polícia, mas ela foi impedida de pedir socorro, mediante ameaças de seu esposo. Contou ainda que por meses tem sido alvo de crises de ciúmes vindas dele.

A mulher foi resgatada e o criminoso foi preso, sendo o segundo entregue à Delegacia de Polícia local, para responder pelos seus atos.

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