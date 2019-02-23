Alertado sobre som alto, jovem desobedece PM e acaba preso no Cristo Rei

Um jovem de 19 anos foi preso por perturbação e desobediência na noite desta sexta-feira (22) em Anastácio. A prisão ocorreu às 22h45, mas antes disso, os militares já haviam alertado sobre o volume do som.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 17h40 a polícia foi chamada e alertou sobre o volume. Assim que os militares foram embora, o rapaz subiu o som novamente e continuou a festa.

A aparelhagem estava ligada na calçada da residência em direção à rua.

Por volta das 22h45, a PM foi chamada novamente e deu voz de prisão ao rapaz. Foram apreendidos um aparelho de som da marca LG modelo CJ88 e outras três caixas de som.

O caso foi registrado como desobediência e perturbação do trabalho e sossego alheios.