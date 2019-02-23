Com droga enterrada em terreno baldio, homem é preso por tráfico

Um homem de 44 anos foi preso por tráfico de drogas nesta sexta-feira (22) no Loteamento Tarumã, em Anastácio. Equipe da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar aprendeu 5,5 quilos de maconha divididos em tabletes.

A Polícia Militar foi chamada pelo disque denúncia 181 e com as características do suspeito, a Força Tática o abordou em uma motocicleta na Avenida Manoel Murtinho.

Com ele foi encontrado uma porção de maconha em um de seus bolsos. O suspeito não conseguiu explicar sobre a droga no bolso, mas confessou ter uma quantia maior enterrada em um terreno baldio, próximo ao Loteamento Tarumã, em Anastácio.

No local indicado, os policiais militares encontraram enterrados 5,5 quilos de maconha, divididos em vários tabletes. O suspeito foi preso e a droga apreendida.