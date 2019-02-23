Ladrão invade mercearia, ameaça esfaquear dona e foge com R$ 200

Dona de uma mercearia em Anastácio foi ameaçada com faca durante assalto na noite desta sexta-feira (22). O ladrão chegou a dizer que iria “furá-la” por ela já ter o denunciado uma vez.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava no caixa quando, o suspeito, identificado apenas como “Luan”, invadiu o local com camiseta “10” do Flamengo. Com uma faca em mãos, ele segurou a proprietária por um dos braços, disse: "eu vou furar você porque você me dedurou da outra vez!";

A vítima conseguiu escapar e correr para a rua, mas o suspeito pegou R$ 200 do caixa e fugiu por terreno baldio. Uma testemunha tentou alcança-lo, mas não conseguir.

Foi feito um cerco no quarteirão com a ajuda de várias viaturas e policiais, mas o suspeito conseguiu fugir. Os militares encontraram somente uma nota de R$ 20 e um par de chinelos da marca Adidas, preta, que o suspeito deixou cair enquanto corria. O caso foi registrado como roubo.