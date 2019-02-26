PMA multa em R$ 50 mil empresa que transportava baterias ilegalmente em Anastácio

Fiscalização
Os responsáveis pela empresa e o condutor responderão por crime ambiental
Durante fiscalização no município de Anastácio, Policiais Militares Ambientais de Aquidauana autuaram no domingo (24), uma empresa pelo transporte de um caminhão com carga de 217 baterias veiculares novas e usadas (produtos perigosos) ilegalmente.
O transporte do material perigoso era efetuado sem a licença ambiental. Foi apresentada apenas uma autorização interestadual para o transporte de produtos perigosos, que não permitia a atividade de distribuição e venda.
O caminhão da marca Scania, carregado com o material perigoso para o ambiente, pertencente a uma empresa de Dourados, foi apreendido e encaminhado juntamente com as baterias e o motorista (49 anos) para a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio. A empresa responsável pelo transporte foi multada administrativamente em R$ 50 mil.
Os responsáveis pela empresa e o condutor responderão por crime ambiental de transporte ilegal de produto perigoso, que prevê pena de um a quatro anos de reclusão.
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