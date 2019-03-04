Flagrado em telhado, menino que "aterrorizava" bairro de Anastácio é apreendido

Despencou
Ele foi perseguido pela PM e só foi preso depois de ter despencado de telhado
Adolescente de 15 anos foi apreendido na última sexta-feira (1) suspeito de cometer vários furtos em residências no Jardim Progresso, em Anastácio.
Segundo a Policia Militar, o menino foi flagrado por moradores em cima do telhado de uma residência após mais um delito. O bairro onde ele agia é o mesmo em que mora.
Policiais foram até o local apontado pelos moradores e viu o adolescente em cima do telhado de uma residência.
Ao ver os policiais, o menino fugiu pulando outros telhados de casas vizinhas. Contudo, em um deles o telhado cedeu e o adolescente despencou.
O Corpo de Bombeiros foi chamado e socorreu o rapaz até o Pronto Socorro. Devido a queda, ele sofreu um corte na cabeça.
Após receber atendimento, policiais encontraram com ele duas correntes sendo uma dourada e outra de prata, além de um par de brincos.
Ele foi apreendido em flagrante delito e o fato deve se comunicado para a Justiça, que deve decidir as providencias que serão tomadas.
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