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Despencou

Flagrado em telhado, menino que "aterrorizava" bairro de Anastácio é apreendido

Ele foi perseguido pela PM e só foi preso depois de ter despencado de telhado

Guilherme Henrique

Publicado em 04/03/2019 às 08:40

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Adolescente de 15 anos foi apreendido na última sexta-feira (1) suspeito de cometer vários furtos em residências no Jardim Progresso, em Anastácio.

Segundo a Policia Militar, o menino foi flagrado por moradores em cima do telhado de uma residência após mais um delito. O bairro onde ele agia é o mesmo em que mora.

Policiais foram até o local apontado pelos moradores e viu o adolescente em cima do telhado de uma residência.

Ao ver os policiais, o menino fugiu pulando outros telhados de casas vizinhas. Contudo, em um deles o telhado cedeu e o adolescente despencou.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e socorreu o rapaz até o Pronto Socorro. Devido a queda, ele sofreu um corte na cabeça.

Após receber atendimento, policiais encontraram com ele duas correntes sendo uma dourada e outra de prata, além de um par de brincos.

Ele foi apreendido em flagrante delito e o fato deve se comunicado para a Justiça, que deve decidir as providencias que serão tomadas.

 

 

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