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Vice-governador apoia pré-candidatura de Dinho Vital à prefeitura de Anastácio

“Conheço o Dinho Vital, ele está preparado para administrar Anastácio, com sua garra e determinação", disse Murilo Zauith

Daniele Valentin

Publicado em 04/03/2019 às 14:00

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O vereador de Anastácio Dinho Vital (DEM) apresentou ao vice-governador e gestor da Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura), Murilo Zauith seu projeto de construção de um viaduto sobre a BR-262, para acesso ao residencial Cristo Rei. Na visita, Zauith se comprometeu em apoiar a obra e até a pré-candidatura de Vital à prefeitura do município.

No encontro, o vereador explicou que o projeto já tem apoio da Bancada Federal e que a solicitação tramita no Ministério da Infraestrutura. Segundo ele, o viaduto será uma solução para a falta de segurança no acesso ao bairro.

Legenda da Foto

Murilo Zauith se comprometeu em apoiar a obra e assumiu o compromisso de pavimentar cerca de 1 quilômetro da Rua Aziz Scaff, entre o Posto de Saúde Arapongas na Cohab Novo Horizonte e a alça de acesso a ser construída na BR-262, na Vila Mariana.

Eleições - Outro assunto tratado na reunião foram eleições municipais de 2020. Murilo destaca que o partido deve preservar a legenda, mas não descarta coligações, inclusive em Anastácio. “Temos dois ministros ocupando posições estratégicas para o MS, isso nos credencia a fortalecer nossos pré-candidatos a prefeito e vereadores em todos os municípios do estado”, disse.

Murilo confirmou, ainda, o apoio ao nome do vereador Dinho Vital como pré-candidato à Prefeitura de Anastácio. “Conheço o Dinho Vital, ele está preparado para administrar Anastácio, com sua garra e determinação, certamente irá conquistar o apoio da população, o Democratas aposta em novas ideias, o Dinho tem totais condições de contribuir muito para o desenvolvimento de Anastácio, é amigo do Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e da Ministra da Agricultura Tereza Cristina, alinhado com nós e o governo federal pode Anastácio poderá dar um grande salto de desenvolvimento.

Murilo disse ainda que a escolha dos candidatos é um processo muito importante onde a população participa diretamente. “Estamos nos preparando para ouvir todos os municípios do Estado iremos realizar pesquisas qualitativas e quantitativas, e os nomes extraídos das pesquisas serão avaliados, precisamos respeitar a vontade do eleitor e se a preferência for de nossa legenda, vamos trabalhar muito para ajudar a eleger nossos candidatos”, disse.

Legenda da Foto

Com Informações: Assessoria

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