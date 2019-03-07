PM de Anastácio prende homem com motocicleta furtada em conveniência

A Polícia Militar de Anastácio prendeu um homem de 24 anos que estava com uma motocicleta furtada. Os fatos vieram à tona na manhã de ontem (06), quando o proprietário de uma conveniência de bebidas fez contato com policiais informando que, no início da madrugada, sua motocicleta tinha sido furtada do pátio de sua loja.

O mesmo disse que havia registrado o boletim de ocorrência do furto, mas algo novo havia acontecido naquele intervalo. A vítima disse que também tinha publicado a foto de seu veículo subtraído nas redes sociais, a fim de buscar maiores informações sobre o paradeiro de sua moto e o possível autor do crime.

Horas depois, ele recebeu uma denúncia anônima de uma pessoa que viu sua publicação e compartilhamentos, de que o veículo com as características ditas fora visto no distrito de Taunay. Com essas informações, a equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão PM em Anastácio fez contato com a equipe de Radiopatrulha de Taunay, informou os pormenores e deslocou-se até o distrito para juntos realizarem rondas e verificar o teor das denúncias.

Ao chegar ao local, as equipes encontraram o veículo de posse de um homem de 24 anos de idade que, ao ser questionado sobre os fatos, nada quis dizer. À luz do ocorrido, o autor foi preso e a motocicleta foi recuperada, sendo ambos entregues à Delegacia de Polícia local, para as providências necessárias.