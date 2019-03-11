Briga entre vizinhos termina com um esfaqueado em Anastácio

Foice
Caso aconteceu ontem (10) no Jardim Independente, perto do aterro sanitário
Briga entre vizinhos terminou com homem de 27 anos esfaqueado em Anastácio. Caso aconteceu ontem (10) no Jardim Independente, perto do aterro sanitário.
Segundo apurado pelo jornal O Pantaneiro, a ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros. A vítima estava sem documentos e só conseguiu dizer que se envolveu em uma briga com o seu vizinho onde foi golpeado com uma foice.
O homem sofreu ferimentos na cabeça e precisou ser socorrido para o Pronto Socorro de Aquidauana.
*Com informações de Francis Leone
Adoção responsável
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