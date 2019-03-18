Jovem de 21 anos é preso em flagrante por tráfico de drogas em Anastácio

Jovem de 21 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde de ontem (17) em casa na Vila Maior, em Anastácio. No local, a suspeita é de que funcionava uma “boca de fumo”.

Segundo o registro da polícia, depois de receber diversas denúncias de usuários entrando e saindo na casa, investigadores da Policia Civil foram até o local e flagraram várias pessoas usando maconha. Um deles era adolescente.

Com o proprietário da casa, o rapaz de 21 anos, os policiais encontraram várias porções de maconha. Além disso, quando a polícia chegou, um homem que também estava na casa fugiu pulando muros de residências, contudo, deixou para trás uma porção de pasta base de cocaína.

Todos que estavam na casa foram levados para a delegacia.

*Com informações de Francis Leone