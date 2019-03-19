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Anastácio

Em Anastácio, lagoas se formam em bairros e deixam ruas intransitáveis

Problema foi detectado por vereador durante atendimento a moradores

Renan Nucci

Publicado em 19/03/2019 às 15:01

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Na manhã de segunda-feira, o vereador Dinho Vital atendeu vários chamados da população do município de Anastácio. Os problemas indicados demonstravam, segundo ele, descaso do poder público. Durante visita aos bairros, o edil se deparou com uma cratera exposta na Rua 27 de Julho, esquina com Rua 18 de março.

“A situação no local se encontra inaceitável, o trânsito na via é praticamente inexiste, visto que a passagem somente pode ser feita com camionetes ou caminhões. O acesso para o frigorífico JBS está com duas lagoas no asfalto, que com a incidência de chuvas, o pavimento se deteriora cada vez mais”.

Ao caminhar pelas ruas, Dinho Vital conversou com moradores do Bairro Afonso Paim e Vila Maior. Segundo Elpídio José Trindade, 54 anos, o descaso é tamanho, sendo pra ele ainda pior, por ter sob seus cuidados uma filha deficiente. “Não posso caminhar com minha filha, ela sofre de deficiência visual, além de fazer tratamento de hemodiálise. Fico entristecido e envergonhado com o descaso”.

Já para Ferreira, 42 anos, a situação traz à tona promessas de campanha. “Não é fácil à situação, sou morador do bairro há cerca de 20 anos, e nunca foi resolvido o problema nesta rua. Em época eleitoral nos procuram para pedir voto, dizem se preocupar com nossos problemas, mas após o voto dado, campanha ganha eles nos esquecem”.

Segundo Dinho Vital, a problemática local pode ser resolvida com a extensão da drenagem existente na Rua: Wanderlei. “Vou requerer diversos pedidos de providências aqui, porém é necessário desenvolver um projeto básico, possibilitando interligar o ponto onde se formam estas lagoas até a drenagem existente, distante cerca de 100 metros deste local”.

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