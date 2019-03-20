Garoto de 11 anos da Aldeia Córrego Seco precisa de ajuda após descobrir doença nos ossos

A vida da família de Gabriel, de apenas 11 anos, mudou completamente depois de um acidente doméstico ocorrido há cerca de 2 meses. O menino brincava com o irmão quando, ao voltar para casa, localizada na Aldeia Córrego Seco, tropeçou em um degrauzinho e fraturou gravemente o fêmur.

Entretanto, após ser socorrido, Gabriel não se recuperava do acidente. A mãe, Lucimara, aflita, buscou atendimento médico e descobriu que o menino possui uma condição nos ossos que dificulta a sua reconstituição. Trata-se de uma osteomelite, quadro inflamatório que afeta os ossos e pode permanecer localizada ou mesmo se espalhar em outras partes do corpo através da corrente sanguínea.

Ajuda e solidariedade

Gabriel foi forçado a parar de estudar e agora ele e a mãe estão morando provisoriamente na casa da tia, no Bairro Cristo Rei, em Anastácio, para fazer o tratamento. A família, com dificuldades financeiras, pede ajuda para conseguir uma nova cadeira de rodas, já que a que o garoto tem, não suporta mais seu peso.

“Precisamos de uma nova cadeira de rodas para ele se locomover. Também estamos organizando uma pastelada para angariar recursos para comprar as coisas da casa e seguir com o tratamento do Gabriel. Eu não posso trabalhar porque tenho que ficar com ele e, além disso, tenho mais dois filhos pequenos para cuidar”, relata a mãe.

O menino que ama desenhar, não pode ficar sozinho. Lucimara conta que precisa de doações dos ingredientes para fazer o evento em prol da recuperação do filho. “Meu marido trabalha, o que ajuda um pouco mais, só que eu não consigo ficar fora de casa. Por isso, estamos pedindo essa ajuda.”

Além de uma nova cadeira de rodas e auxílio para adquirir os ingredientes da pastelada, Gabriel também necessita de fraldas geriátricas. Em solidariedade ao garoto, quem puder ajudar, basta entrar em contato pelo telefone (67) 9 9109-3612.