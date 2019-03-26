Adolescente é apreendido com 46 papelotes de pasta base de cocaína em Anastácio

Adolescente de 17 anos foi apreendido na noite de ontem (25), por volta das 20h, na Vila Assoi, em Anastácio com 46 “trouxinhas” de pasta base de cocaína.

Segundo o registro da polícia, o menino foi flagrado por policiais civis, que em revista ainda encontraram uma porção de maconha e dinheiro, que não teve a origem comprovada por ele.

A principal suspeita é de que ele estava comercializando os entorpecentes. Por isso, foi apreendido e levado para a delegacia onde permanecera até cinco dias. Depois, a promotoria deve decidir se ele vai ou não para a Unei (Unidade Educacional de Internação).

*Com informações Programa na Mira