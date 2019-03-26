Caminhoneiro de Anastácio morre em acidente de trânsito na Bahia

Gilberto Fonseca da Silva, de 38 anos, morreu em acidente de trânsito ocorrido na noite de ontem, na rodovia BR-242, na Bahia. Caminhoneiro morador em Anastácio, ele conduzia uma carreta com grãos quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e tombou. De acordo com familiares, ainda não foram divulgadas as causas.

Gilberto trabalhou no frigorífico Buriti e é ex-aluno da Escola Roberto Scaff. A previsão é de que o corpo seja transportado de avião por conta da empresa que ele trabalhava, e chegue amanhã em Anastácio para ser velado por amigos e parentes. Ainda não foi divulgado o local do sepultamento. Ele era casado e deixa dois filhos.