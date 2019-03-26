Caminhoneiro de Anastácio morre em acidente de trânsito na Bahia

LUTO
Corpo será transportado de avião para ser velado pelos familiares
Gilberto Fonseca da Silva, de 38 anos, morreu em acidente de trânsito ocorrido na noite de ontem, na rodovia BR-242, na Bahia. Caminhoneiro morador em Anastácio, ele conduzia uma carreta com grãos quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e tombou. De acordo com familiares, ainda não foram divulgadas as causas.
Gilberto trabalhou no frigorífico Buriti e é ex-aluno da Escola Roberto Scaff. A previsão é de que o corpo seja transportado de avião por conta da empresa que ele trabalhava, e chegue amanhã em Anastácio para ser velado por amigos e parentes. Ainda não foi divulgado o local do sepultamento. Ele era casado e deixa dois filhos.
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