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Polícia

Pelo menos 3 da mesma família são presos suspeitos de tráfico em Anastácio

Fato aconteceu ontem em casa do Jardim Progresso

Guilherme Henrique

Publicado em 27/03/2019 às 08:50

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Pelo menos três pessoas da mesma família foram presas suspeitos de tráfico de drogas na tarde de ontem (26), no Jardim Progresso em Anastácio.

Segundo o boletim de ocorrência, uma residência da região era alvo de várias denúncias de que ali funcionava uma “boca de fumo”.  

A casa passou então a ser monitorada pela Policia Militar, que ontem flagrou um motociclista saindo da residência. Ele foi abordado, e após revista a PM encontrou cinco papelotes de pasta base de cocaína.

Questionado, ele confessou que adquiriu a droga na casa, a qual tinha acabado de sair. Com esta informação, os policiais foram até a residência e encontraram três moradores: Mulher de 41 anos, o marido de 33 anos e um rapaz de 25 anos (filho da suspeita).

Em revista no imóvel, policiais encontraram R$ 2,2 mil em dinheiro, maconha, cocaína, além de carro e motocicleta sem origem comprovada.

Todos foram presos e levados para a delegacia juntamente com droga e veículos apreendidos. Além disso, todos os envolvidos têm diversas passagens pela polícia.

 

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