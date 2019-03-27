Pelo menos 3 da mesma família são presos suspeitos de tráfico em Anastácio

Pelo menos três pessoas da mesma família foram presas suspeitos de tráfico de drogas na tarde de ontem (26), no Jardim Progresso em Anastácio.

Segundo o boletim de ocorrência, uma residência da região era alvo de várias denúncias de que ali funcionava uma “boca de fumo”.

A casa passou então a ser monitorada pela Policia Militar, que ontem flagrou um motociclista saindo da residência. Ele foi abordado, e após revista a PM encontrou cinco papelotes de pasta base de cocaína.

Questionado, ele confessou que adquiriu a droga na casa, a qual tinha acabado de sair. Com esta informação, os policiais foram até a residência e encontraram três moradores: Mulher de 41 anos, o marido de 33 anos e um rapaz de 25 anos (filho da suspeita).

Em revista no imóvel, policiais encontraram R$ 2,2 mil em dinheiro, maconha, cocaína, além de carro e motocicleta sem origem comprovada.

Todos foram presos e levados para a delegacia juntamente com droga e veículos apreendidos. Além disso, todos os envolvidos têm diversas passagens pela polícia.