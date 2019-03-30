Polícia Militar em Anastácio participa de aniversário de garotinho fã da PM

Fã da Policia Militar, o garotinho Lucas Góes comemorou seus 10 anos na última quarta (27).

Ciente disso, a família decidiu fazer uma festa de aniversário para presentear o filho. Sem esperar, o menino foi surpreendido com uma guarnição de serviço da equipe de Radiopatrulha de Anastácio, composta pelo Cabo PM W. Gomes e Cabo PM Luciano, que fizeram questão de participar da festa, levando o bolo ao pequenino.

Sem esconder a felicidade, o garotinho fez muitas fotos com a equipe de serviço, demonstrando sua sincera admiração pela Polícia Militar.

Segundo os policiais militares, durante a festa, podia-se ouvir: “Este dia ficará marcado na vida do Lucas. Numa sociedade onde valores de respeito e admiração são deixados de lado, é emocionante saber que uma criança confia no trabalho da Polícia Militar”.