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Anastácio

Homem ataca avô, tia e prima e depois se esfaqueia em Anastácio

Ele chegou a ficar desacordado, foi socorrido e preso

Renan Nucci

Publicado em 31/03/2019 às 10:46

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Homem de 20 anos foi preso em flagrante na madrugada deste domingo, depois de atacar familiares em residência localizada na Vila Maior, em Anastácio. Ele investiu contra o avô, esfaqueou a tia, bateu na prima e depois se cortou de propósito, caindo desacordado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e, chegando ao local, recebeu informação de que o rapaz surgiu em casa alterado e passou a bater no avô com socos e tapas. Em seguida, se armou com uma faca e investiu contra o idoso  para feri-lo.

A tia, de 39 anos, e a prima, de 19 anos, intervieram e entraram em luta corporal para desarmá-lo. Neste momento, a tia acabou esfaqueada na mão. O agressor conseguiu se livrar das mulheres e passou a agredir a prima com socos e chutes, fazendo com que ela caísse.

Depois de atacar os familiares, ele cortou o próprio pulso e perfurou a barriga, caindo desacordado. Ele foi socorrido e encaminhado ao posto de saúde, assim como as demais vítimas, e depois foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante.

 

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