Homem ataca avô, tia e prima e depois se esfaqueia em Anastácio

Homem de 20 anos foi preso em flagrante na madrugada deste domingo, depois de atacar familiares em residência localizada na Vila Maior, em Anastácio. Ele investiu contra o avô, esfaqueou a tia, bateu na prima e depois se cortou de propósito, caindo desacordado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e, chegando ao local, recebeu informação de que o rapaz surgiu em casa alterado e passou a bater no avô com socos e tapas. Em seguida, se armou com uma faca e investiu contra o idoso para feri-lo.

A tia, de 39 anos, e a prima, de 19 anos, intervieram e entraram em luta corporal para desarmá-lo. Neste momento, a tia acabou esfaqueada na mão. O agressor conseguiu se livrar das mulheres e passou a agredir a prima com socos e chutes, fazendo com que ela caísse.

Depois de atacar os familiares, ele cortou o próprio pulso e perfurou a barriga, caindo desacordado. Ele foi socorrido e encaminhado ao posto de saúde, assim como as demais vítimas, e depois foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante.