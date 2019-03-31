Homem é baleado no rosto durante briga em Anastácio e fica com bala alojada

Homem de 45 anos foi baleado no rosto durante uma briga entre vizinhos na noite de ontem, na Rua Campo Grande, Jardim Independência, em Anastácio.

A polícia ainda não divulgou detalhes do caso. A vítima ficou com a bala alojada, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital da cidade.

Com informações de Francis Leone