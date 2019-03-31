Homem é baleado no rosto durante briga em Anastácio e fica com bala alojada

Anastácio
Homem de 45 anos foi baleado no rosto durante uma briga entre vizinhos na noite de ontem, na Rua Campo Grande, Jardim Independência, em Anastácio.
A polícia ainda não divulgou detalhes do caso. A vítima ficou com a bala alojada, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital da cidade.
Com informações de Francis Leone
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Saúde
Formação promovida pela Sesau reuniu profissionais da saúde bucal da rede municipal; atividade aconteceu no auditório da ESF da Estevão
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
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