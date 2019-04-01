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Após reclamação de moradores e reportagem do Jornal O Pantaneiro, Prefeitura de Anastácio melhora túnel

Local era palco da ação de criminosos e criava atoleiros na região

Renan Nucci

Publicado em 01/04/2019 às 17:04

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Crédito do vídeo: Da Redação

A Secretaria de Obras de Anastácio fez manutenção completa do túnel de acesso ao Jardim Independência e ao Residencial Cristo Rei. Conforme divulgado nas redes sociais do Executivo Municipal, foi feito a drenagem para evitar acúmulo de água e também o calçamento. As melhorias foram feitas após matéria do O Pantaneiro que trazia reclamações dos moradores quanto aos problemas no local.

Conforme noticiado, a população da região reclamava da escuridão e ação de criminosos no túnel. Para tentar resolver a situação e evitar que obras - mal planejadas - continuem sendo feitas, o vereador Dinho Vital (DEM) foi à Brasília apresentar projeto de um viaduto.

Uma moradora de 25 anos chegou a ser assaltada quando voltava do trabalho pelo local no dia 18 de março. Mesmo de bicicleta e com a lanterna do aparelho ligado, a jovem foi abordada pelo criminoso. O autor era moreno e usava camisa listrada. Outro dizia que, quando chove, o local ficava intransitável e, para evitar transtorno da lama, dava volta pela rodovia.

 

Assista á Reportagem

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