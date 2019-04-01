Após reclamação de moradores e reportagem do Jornal O Pantaneiro, Prefeitura de Anastácio melhora túnel

Melhorias
Local era palco da ação de criminosos e criava atoleiros na região
Crédito do vídeo: Da Redação
A Secretaria de Obras de Anastácio fez manutenção completa do túnel de acesso ao Jardim Independência e ao Residencial Cristo Rei. Conforme divulgado nas redes sociais do Executivo Municipal, foi feito a drenagem para evitar acúmulo de água e também o calçamento. As melhorias foram feitas após matéria do O Pantaneiro que trazia reclamações dos moradores quanto aos problemas no local.
Conforme noticiado, a população da região reclamava da escuridão e ação de criminosos no túnel. Para tentar resolver a situação e evitar que obras - mal planejadas - continuem sendo feitas, o vereador Dinho Vital (DEM) foi à Brasília apresentar projeto de um viaduto.
Uma moradora de 25 anos chegou a ser assaltada quando voltava do trabalho pelo local no dia 18 de março. Mesmo de bicicleta e com a lanterna do aparelho ligado, a jovem foi abordada pelo criminoso. O autor era moreno e usava camisa listrada. Outro dizia que, quando chove, o local ficava intransitável e, para evitar transtorno da lama, dava volta pela rodovia.
Assista á Reportagem
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Saúde
Formação promovida pela Sesau reuniu profissionais da saúde bucal da rede municipal; atividade aconteceu no auditório da ESF da Estevão
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS