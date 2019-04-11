PM prende homem que mantinha esposa em cárcere privado em Anastácio

Ontem (10), por volta das 10h3, a Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar prendeu em rápida ação um homem acusado de manter a esposa em cárcere privado, dentro da residência da família. O fato ocorreu no Conjunto Habitacional Cristo Rei, no município de Anastácio.

A Polícia Militar tomou conhecimento dos fatos após denúncia recebida pela Central de Operações 190. Sabendo do ocorrido, a guarnição de serviço foi até o local, flagrando o autor tentando sair rapidamente, pulando muros de residências próximas. Sem sucesso na fuga, o autor de 20 anos de idade foi detido logo em seguida.

A vítima, por sua vez, com a filha de 20 dias nos braços, revelou que seu amásio a proibia de sair de casa desde o nascimento da criança, inclusive, a impedia de ver sua mãe que morava no mesmo terreno, numa casa nos fundos. Disse ainda que o autor a agride fisicamente e instantes antes da chegada dos policiais militares, a teria agredido com um facão que foi encontrado no local.

Dadas as circunstâncias, o autor foi preso, sendo entregue junto com o facão encontrado na residência, à Delegacia de Polícia, para responder pelos seus atos.