Mulher suspeita que teve o celular furtado pelo sobrinho em Anastácio

Uma mulher de 57 anos moradora na área central de Anastácio procurou a Polícia Civil na tarde de ontem, para denunciar o furto do aparelho de celular. A vítima não descarta que o crime possa ter sido cometido pelo sobrinho.

Ela relatou que mora na Rua 4 de Abril e que por volta das 15 horas o rapaz chegou ao local. A moradora afirmou que se descuidou por alguns instantes e, quando se deu conta, o sobrinho havia ir embora com seu celular. O caso é investigado.