Mulher suspeita que teve o celular furtado pelo sobrinho em Anastácio

Anastácio
Vítima denunciou caso à Polícia Civil na tarde de ontem
Uma mulher de 57 anos moradora na área central de Anastácio procurou a Polícia Civil na tarde de ontem, para denunciar o furto do aparelho de celular. A vítima não descarta que o crime possa ter sido cometido pelo sobrinho.
Ela relatou que mora na Rua 4 de Abril e que por volta das 15 horas o rapaz chegou ao local. A moradora afirmou que se descuidou por alguns instantes e, quando se deu conta, o sobrinho havia ir embora com seu celular. O caso é investigado.
Adoção responsável
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Saúde
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