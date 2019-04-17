Idoso é denunciado por ameaçar dar paulada na vizinha por causa de cachorro

Anastácio
Idoso de 72 anos foi denunciado à Polícia Civil de Anastácio na manhã de ontem, depois de ameaçar a vizinha, de 52 anos, na Vila Pedreira, por causa do cachorro dela.
Durante registro do boletim de ocorrência, a vítima afirmou que o idoso disse que a agrediria com pauladas caso o cachorro não parasse de latir. A polícia investiga o caso.
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Saúde
Formação promovida pela Sesau reuniu profissionais da saúde bucal da rede municipal; atividade aconteceu no auditório da ESF da Estevão
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS