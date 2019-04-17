Idoso é denunciado por ameaçar dar paulada na vizinha por causa de cachorro

Idoso de 72 anos foi denunciado à Polícia Civil de Anastácio na manhã de ontem, depois de ameaçar a vizinha, de 52 anos, na Vila Pedreira, por causa do cachorro dela.

Durante registro do boletim de ocorrência, a vítima afirmou que o idoso disse que a agrediria com pauladas caso o cachorro não parasse de latir. A polícia investiga o caso.