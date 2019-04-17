Polícia Civil de Anastácio investiga venda irregular de gás de cozinha no centro da cidade

A Polícia Civil de Anastácio investiga venda clandestina de gás de cozinha que funcionava na Rua Benício Pereira Mendes, na região central da cidade.

Após denúncia, os policiais foram ao local ontem, onde encontraram um caminhão de uma empresa de Dourados, que pegava botijões vazios.

O motorista alegou que há 15 dias havia deixou 90 botijões no local e que ontem havia voltado para pegar as embalagens para reabastecê-las.

Os envolvidos respondem por adquirir, distribuir e revender derivados de petróleo, gás natural, por manterem em funcionamento sem licença estabelecimento que ofertam produtos potencialmente poluidores, por exercício ilegal da profissão e por comercializar substância tóxica sem autorização.