Dois são presos após roubarem e agredirem clientes em um bar de Anastácio

Dois homens foram presos na madrugada de hoje (18) após cometerem roubo em um bar, na Rua 27 de Julho, em Anastácio. Policiais localizaram os suspeitos, objetos e dinheiro.

Conforme as vítimas em boletim de ocorrência, os suspeitos entraram no estabelecimento por volta da 00h40 e anunciaram o roubo. Após dois disparos, também agrediram a coronhadas um dos clientes e fugiram.

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A polícia foi chamada em seguida para atender a ocorrência. No local do crime, receberam informação que um dos suspeitos chamava-se Nenê. Com apoio das guarnições de RP Anatácio, Trânsito e Getam, policiais fizeram buscas e encontraram em uma residência uma espingarda calibre 22, celular, touca tipo ninja de cor preta, provavelmente usada no roubo.

Por volta das 5h30m policiais localizaram os suspeitos em um matagal próximo a residência. Com eles foram encontrados celulares e R$ 524 em dinheiro.