Homem invade casa da ex-mulher no Cristo Rei e a agride enquanto ela dorme

Jovem de 23 anos moradora no Conjunto Cristo Rei, em Anastácio, procurou a Polícia Civil para relatar mais um caso de agressão do ex-marido, ocorrido ontem. Ela disse que o homem invadiu a casa dela e a agrediu com socos e tapas. O detalhe é que a vítima solicitou medidas protetivas e o agressor não deveria se aproximar dela.

A mulher relatou que conviveu com o homem por cerca de seis meses, mas que desistiu da relação por conta dos recorrentes casos de violência. Ontem, ela dormia em sua residência quando o homem invadiu o local e passou a agredi-la. Ela disse que ele aparentava estar sob efeito de drogas.

A moradora ficou com hematomas no rosto e nos braços e o homem fugiu. Ela forneceu detalhes que podem auxiliar na identificação e localização dele, e ressaltou ainda que ele descumpriu medidas protetivas ao se aproximar dela. Ainda não há informações sobre a prisão.