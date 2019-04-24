Incêndio atinge quarto de casa em Anastácio e bombeiros suspeitam de curto-circuito

Anastácio
Ninguém se feriu e as chamas não se espalharam para os outros cômodos do imóvel
Residência localizada na Rua Acogo, na região da Vila Maior, em Anastácio, foi atingida por incêndio na noite de ontem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram o quarto, mas não se espalharam para os outros quatro cômodos do imóvel.
Ninguém se feriu e a suspeita é de que o fogo tenha começado a partir de um curto-circuito, no entanto, somente a perícia poderá confirmar tal possibilidade. Ainda segundo os bombeiros, o prejuízo só não foi maior porque populares iniciaram combate das chamas e logo em seguida os bombeiros chegaram para controlar a situação.
A corporação alerta ainda que tem registrado vários casos de incêndio na região nos últimos dias, em razão de fiação antiga, instalações elétricas inadequadas e redes que não suportam a demanda de aparelhos. Por este motivo, é importante que os moradores verifiquem as condições da fiação de sua casa e, na medida do possível, desligue tudo ao sair.
Com informações de Francis Leone
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