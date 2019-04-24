Incêndio atinge quarto de casa em Anastácio e bombeiros suspeitam de curto-circuito

Residência localizada na Rua Acogo, na região da Vila Maior, em Anastácio, foi atingida por incêndio na noite de ontem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram o quarto, mas não se espalharam para os outros quatro cômodos do imóvel.

Ninguém se feriu e a suspeita é de que o fogo tenha começado a partir de um curto-circuito, no entanto, somente a perícia poderá confirmar tal possibilidade. Ainda segundo os bombeiros, o prejuízo só não foi maior porque populares iniciaram combate das chamas e logo em seguida os bombeiros chegaram para controlar a situação.

A corporação alerta ainda que tem registrado vários casos de incêndio na região nos últimos dias, em razão de fiação antiga, instalações elétricas inadequadas e redes que não suportam a demanda de aparelhos. Por este motivo, é importante que os moradores verifiquem as condições da fiação de sua casa e, na medida do possível, desligue tudo ao sair.

Com informações de Francis Leone