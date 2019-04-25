Dois são presos em flagrante com 4 quilos de maconha enterrados no quintal

A Policia Civil, por meio do Setor de Investigações (SIG), da Delegacia de Polícia de Anastácio, prendeu em flagrante um homem e um adolescente após localizarem quatro quilos de maconha enterrados em uma residência de Anastácio.

A droga estava enterrada no quintal da casa de um dos adolescentes apreendidos. Conforme foi apurado nas investigações, o menor recebeu cerca de R$ 200,00 para manter a droga na casa onde vive com a família.

O que chamou a atenção dos policiais foi à profundidade do buraco onde a maconha estava enterrada.