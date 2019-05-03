Acidente entre motos deixa duas mulheres feridas em Anastácio

Trânsito
Colisão ocorreu no cruzamento da Rua Américo de Sousa com a Travessa Ragalzi
Crédito do vídeo: Da Redação
Duas mulheres se feriram levemente em acidente entre motos ocorrido na manhã desta sexta-feira, no cruzamento da Rua Américo de Sousa com a Travessa Ragalzi, em Anastácio.
Conforme apurado, uma das vítimas, de 45 anos, seguia em uma Honda Titan preta, quando houve colisão com uma moto de 50 cilindradas ocupada pela outra mulher.
Não foram divulgadas as causas do acidente. No entanto, com o impacto, a piloto da Honda foi socorrida reclamando de dores no pescoço e escoriações. A outra tinha escoriações nas pernas e braços e também reclamava de dores no corpo.
Ambas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros de Aquidauana, imobilizadas e encaminhadas ao hospital.
Com informações de Francis Leone
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