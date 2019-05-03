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De Anastácio, Seduc tenta manter hegemonia de títulos no Estadual Sub-17

Renan Nucci

Publicado em 03/05/2019 às 07:50

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Foi realizado na tarde da última terça-feira(30), o Conselho Arbitral do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-17. Dez clubes participarão da edição 2019 que terá o mesmo formato dos anos anteriores porém com uma mudança importante. A competição terá disputa de pênaltis a partir do mata-mata. Cinco vezes campeão, o Seduc, de Anastácio, tenta manter a hegemonia na categoria.

Na 1ª fase, os clubes estão divididos em 3 grupos. Grupo A terá Comercial, Operário, Santo Antonio e Náutico. O B terá Cena, Ivinhema e Ceart e o C o atual pentacampeão Seduc, Coxim e Costa Rica.

Os dois melhores de cada grupo avançam para a 2ª fase que será composto por dois grupos com três equipes. O grupo D terá 1ª A, 2º B e 1º C enquanto o grupo E será composto pelo 1º B, 2º A e 2º C.

Na primeira e segunda fase, a competição será em turno e returno dentro de cada grupo. Após o término da 2ª fase, os dois melhores de cada grupo avançam para as semifinais.

A partir daí, o Estadual Sub-17 será no sistema de mata-mata com a equipe de melhor campanha fazendo o 2º jogo em casa. Havendo empate em pontos e saldo de gols, a decisão da vaga será nos pênaltis.

O campeão terá vaga na Copa do Brasil Sub-17 de 2020. A competição começa dia 25 de maio e a grande final está previsto para dia 07 de setembro. A primeira rodada marca Comercial x Náutico, Ceart x Ivinhema, Coxim x Costa Rica e Santo Antonio x Operário.

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