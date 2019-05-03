Homem é denunciado após lançar carro contra moto que levava ex-mulher e filha

Mulher de 34 anos denunciou o ex-marido pelo crime de ameaça, no âmbito da violência doméstica, em Anastácio. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima disse que o suspeito chegou a lançar o carro sobre a moto em que ela transitava juntamente com uma das filhas.

Conforme o relato, o casal ficou junto por 13 anos e tem três filhas. Eles se divorciaram há cerca de um ano. Recentemente, o homem pediu para almoçar na casa da ex, a pedido da filha. No entanto, ele começou a ameaçar a mulher no local e fazia ameaças dizendo que iria pegá-la.

A filha de 12 anos começou a chorar muito e pediu para que o homem fosse embora. Ele foi, mas passou a perseguir a família. No último caso, a vítima foi deixar a menina na escola, quando o suspeito passou duas vezes de carro pela rua, encarando a ex em tom ameaçador.

Em seguida, jogou o carro na direção da moto da vítima, que estava com filha, e só não as derrubou porque a mulher conseguiu desviar e parar a moto perto do meio-fio. Temendo por sua segurança, ela decidiu representar criminalmente contra o ex-marido, que já foi identificado.