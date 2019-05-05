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Anastácio

Preso por agredir homem com capacete é flagrado com celular furtado

Renan Nucci

Publicado em 05/05/2019 às 07:56

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Jovem de 22 anos preso na manhã de sábado por furtar agredir um senhor com capacete de moto táxi, no centro de Anastácio, foi flagrado com um aparelho de celular furtado. A vítima descobriu os fatos após sentir falta do telefone e ligar para o número. Quem atendeu foi um policial civil, que informou o ocorrido.

Segundo boletim de ocorrência, homem de 36 anos informou que havia estacionado seu veículo na frente de casa, na Rua Pandiá Calógeras, na sexta-feira. Por volta da 1 hora da madrugada do sábado, se deu conta de que havia esquecido o celular no carro. No entanto, quando foi buscar, viu que a porta do veículo estava aberta e que o aparelho tinha sido levado.

Como o automóvel não tinha alarme, ninguém percebeu a ação criminosa. Mais tarde, a vítima então decidiu telefonar para seu número e foi surpreendida por um policial civil. O investigador relatou que o celular havia sido encontrado no bolso de um rapaz preso horas antes, por lesão corporal. Diante dos fatos, foi registrada ocorrência e o aparelho foi devolvido.

 

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