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Saúde

Anastácio promove mutirão de agendamentos de exames e consultas neste sábado

Atendimento será das 7h30 às 12h30 na Central de Regulação; população deve levar encaminhamento médico e documentos

Sandra Luz

Publicado em 17/03/2026 às 18:28

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A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado, dia 21 de março, um Mutirão de Agendamentos de Exames e Consultas, com atendimento das 7h30 às 12h30, na Central de Regulação, localizada ao lado do Centro de Especialidades Médicas (CEM).

A ação tem como objetivo facilitar o acesso da população a atendimentos especializados, reduzindo filas de espera e agilizando o agendamento de procedimentos. Serão contempladas áreas como cirurgia geral, pediatria, psiquiatria, ortopedia, ginecologia, oftalmologia, neurologia (adulto e pediátrica) e cardiologia.

Além das consultas, também serão realizados agendamentos para exames como ultrassonografia simples, M.A.P.A. 24h, raio-X, além dos testes da orelhinha e da linguinha para bebês de 0 a 3 meses. Esses exames são fundamentais para o diagnóstico precoce e o acompanhamento adequado da saúde da população.

Para participar, os interessados devem apresentar encaminhamento médico, Cartão SUS, RG e CPF. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em ampliar o acesso à saúde e garantir mais agilidade no atendimento à população, promovendo a prevenção de doenças e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que os usuários compareçam dentro do horário estipulado e com toda a documentação necessária para garantir o atendimento.

 

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