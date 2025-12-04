Acessibilidade

04 de Dezembro de 2025 • 22:24

31º Campean de Anastácio encerra com homenagens e escolas premiadas

O evento reuniu autoridades, estudantes, professores e a comunidade local

Da redação

Publicado em 04/12/2025 às 18:50

Atualizado em 04/12/2025 às 18:53

competição também reforça a importância do esporte como ferramenta educacional e de inclusão social, contribuindo para o desenvolvimento integral dos jovens / O Pantaneiro

O 31º Campeonato Estudantil de Anastácio (Campean) foi finalizado na noite desta quarta-feira (03), com uma cerimônia de encerramento realizada no Ginásio Poliesportivo. O evento reuniu autoridades, estudantes, professores e a comunidade local para celebrar os 16 dias de competição, que envolveu alunos das redes municipal, estadual e privada.

Estiveram presentes o prefeito Manoel Aparecido "Cido", o secretário de Esporte, Lazer, Juventude e Cultura, Luizinho Abdalla, além de demais secretários e os vereadores Vilma Ferreira (vice-presidente da Câmara Municipal), Aldo José e Uderson Bianchi.

Durante a solenidade, foram premiadas as escolas que mais se destacaram nesta edição:

- Melhor escola estadual: Escola Estadual Indígena Guilhermina da Silva, com 28 medalhas de ouro, 30 de prata e 15 de bronze.
- Melhor escola municipal urbana: Escola Municipal Josefa Maria da Conceição, com 8 medalhas de ouro, 9 de prata e 4 de bronze.
-Melhor escola municipal rural: Escola Polo Municipal Rural Km 21, com 11 medalhas de ouro, 8 de prata e 5 de bronze.

O Campean é consolidado como um dos principais eventos do calendário esportivo estudantil do município, promovendo valores como trabalho em equipe, dedicação e espírito esportivo. A competição também reforça a importância do esporte como ferramenta educacional e de inclusão social, contribuindo para o desenvolvimento integral dos jovens.

A edição de 2025 contou com ampla participação e envolveu diferentes modalidades esportivas, celebrando não apenas os resultados nas quadras, mas a união da comunidade escolar em torno da prática esportiva.

