32º Campean está em andamento com 12 modalidades em Anastácio

Cerimônia de abertura do 32º Campean / Divulgação

O esporte estudantil segue movimentando o calendário anastaciano nesta semana, diariamente, com a realização do 32º Campean (Campeonato Estudantil de Anastácio). A competição reúne estudantes de diferentes instituições de ensino em disputas que seguem até o dia 31 de agosto.

A programação teve início no último sábado (22), com a cerimônia de abertura realizada no Ginásio Poliesportivo Severino Martins Silva. O momento reuniu estudantes, integrantes da comunidade escolar, autoridades e representantes do município.

Participaram da abertura o presidente da Câmara Municipal, vereador Lincoln Pellicioni (PSDB); o vereador Joel Feta (PSDB); o secretário municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Cultura, Luizinho Abdalla; e a secretária municipal de Educação, Veronice Aparecida Terra, além de outros secretários municipais.

Os estudantes participam das competições em 12 modalidades esportivas - futsal, handebol, basquetebol, voleibol, vôlei de praia, futebol society, tênis de mesa, badminton, xadrez, damas, karatê e atletismo.

As disputas contemplam as categorias fraldinha, pré-mirim, mirim, infantil e júnior, permitindo a presença de estudantes de diferentes faixas etárias.

Tradicional no calendário esportivo do município, o Campean também proporciona aos alunos a oportunidade de desenvolver valores como disciplina, respeito, dedicação e trabalho em equipe, além de fortalecer a convivência entre estudantes de diferentes escolas.

A competição é promovida pela Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Cultura, em parceria com a Lema (Liga Esportiva Municipal de Anastácio).

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