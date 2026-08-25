Acessibilidade

25 de Agosto de 2026 • 14:45

Buscar

Últimas notícias
X
Esporte estudantil

32º Campean está em andamento com 12 modalidades em Anastácio

Competição reúne alunos de diferentes redes de ensino; disputas seguem até 31 de agosto

Redação O Pantaneiro

Publicado em 25/08/2026 às 13:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Cerimônia de abertura do 32º Campean / Divulgação

O esporte estudantil segue movimentando o calendário anastaciano nesta semana, diariamente, com a realização do 32º Campean (Campeonato Estudantil de Anastácio). A competição reúne estudantes de diferentes instituições de ensino em disputas que seguem até o dia 31 de agosto.

A programação teve início no último sábado (22), com a cerimônia de abertura realizada no Ginásio Poliesportivo Severino Martins Silva. O momento reuniu estudantes, integrantes da comunidade escolar, autoridades e representantes do município.

Participaram da abertura o presidente da Câmara Municipal, vereador Lincoln Pellicioni (PSDB); o vereador Joel Feta (PSDB); o secretário municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Cultura, Luizinho Abdalla; e a secretária municipal de Educação, Veronice Aparecida Terra, além de outros secretários municipais.

Os estudantes participam das competições em 12 modalidades esportivas - futsal, handebol, basquetebol, voleibol, vôlei de praia, futebol society, tênis de mesa, badminton, xadrez, damas, karatê e atletismo.

As disputas contemplam as categorias fraldinha, pré-mirim, mirim, infantil e júnior, permitindo a presença de estudantes de diferentes faixas etárias.

Tradicional no calendário esportivo do município, o Campean também proporciona aos alunos a oportunidade de desenvolver valores como disciplina, respeito, dedicação e trabalho em equipe, além de fortalecer a convivência entre estudantes de diferentes escolas.

A competição é promovida pela Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Cultura, em parceria com a Lema (Liga Esportiva Municipal de Anastácio).

Veja mais fotos da abertura do evento:

32º Campean está em andamento com 12 modalidades em Anastácio2

32º Campean está em andamento com 12 modalidades em Anastácio3

32º Campean está em andamento com 12 modalidades em Anastácio4

32º Campean está em andamento com 12 modalidades em Anastácio5

32º Campean está em andamento com 12 modalidades em Anastácio6

32º Campean está em andamento com 12 modalidades em Anastácio7

32º Campean está em andamento com 12 modalidades em Anastácio8

32º Campean está em andamento com 12 modalidades em Anastácio9

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Assentamento Monjolinho

Ponte do Córrego do Engano passa por reforma em Anastácio

Rede Municipal

Anastácio reforça formação de estudantes com esporte e tecnologia

Você Repórter

Manutenção na rede elétrica interdita trecho de avenida em Anastácio

Serviço ocorre entre a Avenida Manoel Murtinho e a Travessa Ragalzi; situação foi relatada por leitor através do canal Você Repórter

Zona rural

Anastácio promove ação de vacinação no Instituto Bíblico Cades Barnéia

Publicidade

Veículo era alugado

Motorista embriagado bate carro em árvore e é preso em Anastácio

ÚLTIMAS

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana abre semana com 27 vagas de emprego

Oportunidades contemplam vagas locais, regionais e para pessoas com deficiência; atendimento ocorre das 07h às 13h

Última semana

Aquidauana fecha agenda de aniversário com três inaugurações

Última semana de comemorações terá inaugurações nas áreas de saúde, educação e esporte; programação será encerrada com corrida inclusiva

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo